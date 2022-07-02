فنانة تنشر صك طلاقها من زوجها الاعلامي (صورة)

نشرت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة" صورة صك طلاقها الثاني من الإعلامي تركي القرني عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات التي طاولتها بادعاء الانفصال من أجل الحصول على نسب مشاهدة وتفاعل.

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(لها)