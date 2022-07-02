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المرأة

فنانة تنشر صك طلاقها من زوجها الاعلامي (صورة)

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:00
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نشرت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة" صورة صك طلاقها الثاني من الإعلامي تركي القرني عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات التي طاولتها بادعاء الانفصال من أجل الحصول على نسب مشاهدة وتفاعل.
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(لها)
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