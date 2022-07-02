زوج نيللي كريم ممثلاً لأول مرة.. وهذا رأي يسرا به

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نجح صُناع مُسلسل "روز وليلى"، من بطولة نيللي كريم ويسرا، في الجمع بين النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، في المسلسل الذي يتم تصويره حالياً، حيث سيُؤدي عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم، في أول تجربة من نوعها بين الزوجين، وتجمعهما بالنجمة يسرا، في مسلسل من 10 حلقات سيعرض قبل نهاية العام الحالي على إحدى المنصات الرقمية.وكان عاشور قد أشتهر كلاعب عالمي مُصنف في رياضة الإسكواش، وقد عاش لسنوات في أميركا وحصل على دورات تأهيلية في فن التمثيل هناك.وأشادت يسرا بحضور هشام عاشور في المسلسل، مشيرة إلى أنه موهبة جميلة يمكن أن تستمر في حال اتخذ قراراً بمواصلة العمل كممثل.