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أساليب التعامل مع زوجك هي ما تحدد شكل العلاقة بينكما، وترسم مستقبل الزواج، فإذا كانت صحية وناضجة وحكيمة، سيؤدي هذا إلى زواج مستقر وسعيد، أما إذا اتبعتِ أساليب غير صحية، فبالتأكيد سوف يمتلئ زواجك بالمشاكل والخلافات، ويغيب الانسجام والتفاهم، وقد يؤدي هذا إلى تدمير الزواج.لذا يجب أن تعرفي ما هي أساليب التعامل غير الصحية، وتتجنبيها تماماً عند التعامل مع زوجك. تابعي القراءة وتعرفي إلى 4 أساليب غير صحية يمكن أن تدمر زواجك.1- التصعيدعندما يحتد النقاش بينك وبين زوجك، لا تنجرفي وراء نبرة التصعيد، لأن التصعيد يزيد المشكلة سوءاً، وقد يسبب مشاكل فرعية تكون أسوأ من المشكلة الأصلية.لذا عندما تتصاعد نبرة الحوار بينك وبين زوجك، أوقفي التصعيد فوراً حتى لو اضطررتِ لإيقاف المناقشة تماماً، حتى يسترد كل منكما هدوءه، وتتمكنا من استكمال المناقشة بهدوء وحكمة.2- التحقيرقد يحدث التحقير دون قصد، مثلاً يتحدث زوجك عن طموحات أو أهداف لا تقتنعين بها، فتسخرين منها أو تقللين من شأنها، وبالتالي يشعر زوجك بالإحباط، وتقل ثقته بنفسه، ولكن مع الوقت لا تتوقف المسألة عند مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، فقد تتحول إلى مشاعر غضب واستياء منكِ، ويحاول زوجك الابتعاد عنكِ، بل وقد يصل الأمر إلى الرغبة في الانفصال.قد لا تكونين مقتنعة بأحلام زوجك أو طموحاته أو أهدافه، ولكن هذا لا يبرر التحقير منها أو السخرية، يجب أن تكوني داعمة له، وأن تكون نصيحتك له بلطف، مع استمرار الدعم.3- سوء الظنتخمين أفكار زوجك أسلوب غير صحي، فغالباً ما تكون تصوراتك خاطئة، ويصوّر لكِ عقلك أحداثاً أضخم من الواقع، ما يسبب مشاكل من لا شيء.إذا وجدتِ أنكِ تفكرين في زوجك بسوء ظن وبلا دليل، فحاربي هذه الأفكار السلبية، وبادري بسؤاله عما يدور في ذهنك حتى تحصلي على تفسيرات واقعية، ولا تتركي نفسك فريسة لسوء الظن والأفكار السلبية التي لا تستند إلى الواقع.4- الهروب من المواجهةفي بعض الأحيان، قد تضطرين لإيقاف المناقشة لحين استعادة الهدوء، ولكن شرط أن تعودي مرة أخرى لاستئناف النقاش إلى حين الوصول إلى حلول.ولكن الهروب من مواجهة المشاكل يحوّل هذه المشاكل إلى قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتدمر زواجك.