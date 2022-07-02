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المرأة

في منتصف الصيف انطلاقة ايجابية في حياة 4 ابراج.. ماذا عنك؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 09:10
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في منتصف الصيف يمكن ان تشهد البنات من مواليد 4 ابراج انطلاقة جديدة وناجحة. وقد يتمثل هذا في تحقيق انجاز مهم على المستوى المهني او المادي او قفزة نوعية على الصعيد العائلي او الزوجي. فهن يعرفن تماماً ان بعد الضيق الفرج.  
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الحمل 
تظهر مولودة الحمل في هذه المرحلة الحماس اكثر من ذي قبل للتخلي عن بعض العادات غير المثمرة. فهذا البرج الناري يعرف تماماً كيف يعيش فرح الحياة. لذا يحاول الاستفادة من كل الفرص الايجابية التي تتاح له من اجل بلوغه. ومن الممكن ان يحقق النجاح على المستوى المادي والمهني. وقد يعمل على تجديد طاقته ويتمكن في هذه المرحلة من الحصول على ثقة الأشخاص المحيطين به. كذلك قد تنتفي لديه الاسباب التي دفعته الى الابتعاد لبعض الوقت عن المقربين منه وقد يستعيد ابتسامته وفرحه. 

العقرب
تعتبر مولودة العقرب من اكثر مواليد الابراج حرصاً على اداء المهمات بالشكل المطلوب. وهي تتمتع بالارادة اللازمة من اجل تنفيذ مختلف انواع المشاريع. ومن الممكن ان تحصل على فرصة مهنية غير مسبوقة، وهو ما قد ينعكس بطريقة ايجابية جداً على الحياة الزوجية والاجتماعية التي تعيشها راهناً. وقد تتلقى هدية غير متوقعة من نوع ما، مادية او معنوية تشعرها بالفرح. كما يمكن ان تخبئ لها الايام العديد من المفاجآت السارة. 


الدلو 
يحمل منتصف فصل الصيف الشعور بالارتياح الى مولودة الدلو. والسبب انها قد تتمكن اخيراً من تكسير الحواجز التي اعترضت طريقها منذ سنوات وخصوصاً على المستويين المادي والمهني. فقد تستغل بعض الظروف الجيدة التي تساعدها على اشاعة الفرح في اوساط اسرتها بسبب اخبار جيدة وتغييرات ايجابية. كذلك يمكن ان تتحول الى مدعاة فخر لدى محيطها بسبب انجاز تحققه. 

الحوت 
يمكن القول ايضاً ان منتصف هذا الصيف يحمل بعض الاخبار السارة لمولودة الحوت. ومنها انها قد تتمكن من تحقيق بعض طموحاتها على الصعيدين المهني والاجتماعي. كما انها قد تساهم في اشاعة اجواء من السعادة في محيطها. وقد تتخلص من الخوف الذي منعها من تحقيق العديد من الانجازات في المرات السابقة. ويمكن ان تتحرر مولودة الحوت ايضاً من التبعات السلبية لبعض الخلافات في العمل كما في الحياة الاسرية. وهذا ما يعيد اليها شعوراً بالاستقرار والسعادة فقدته منذ سنوات. 
المصدر: الجميلة
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