26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
في منتصف الصيف انطلاقة ايجابية في حياة 4 ابراج.. ماذا عنك؟
Lebanon 24
02-07-2022
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في منتصف الصيف يمكن ان تشهد البنات من مواليد 4 ابراج انطلاقة جديدة وناجحة. وقد يتمثل هذا في تحقيق انجاز مهم على المستوى المهني او المادي او قفزة نوعية على الصعيد العائلي او الزوجي. فهن يعرفن تماماً ان بعد الضيق الفرج.
Advertisement
الحمل
تظهر مولودة الحمل في هذه المرحلة الحماس اكثر من ذي قبل للتخلي عن بعض العادات غير المثمرة. فهذا البرج الناري يعرف تماماً كيف يعيش فرح الحياة. لذا يحاول الاستفادة من كل الفرص الايجابية التي تتاح له من اجل بلوغه. ومن الممكن ان يحقق النجاح على المستوى المادي والمهني. وقد يعمل على تجديد طاقته ويتمكن في هذه المرحلة من الحصول على ثقة الأشخاص المحيطين به. كذلك قد تنتفي لديه الاسباب التي دفعته الى الابتعاد لبعض الوقت عن المقربين منه وقد يستعيد ابتسامته وفرحه.
العقرب
تعتبر مولودة العقرب من اكثر مواليد الابراج حرصاً على اداء المهمات بالشكل المطلوب. وهي تتمتع بالارادة اللازمة من اجل تنفيذ مختلف انواع المشاريع. ومن الممكن ان تحصل على فرصة مهنية غير مسبوقة، وهو ما قد ينعكس بطريقة ايجابية جداً على الحياة الزوجية والاجتماعية التي تعيشها راهناً. وقد تتلقى هدية غير متوقعة من نوع ما، مادية او معنوية تشعرها بالفرح. كما يمكن ان تخبئ لها الايام العديد من المفاجآت السارة.
الدلو
يحمل منتصف فصل الصيف الشعور بالارتياح الى مولودة الدلو. والسبب انها قد تتمكن اخيراً من تكسير الحواجز التي اعترضت طريقها منذ سنوات وخصوصاً على المستويين المادي والمهني. فقد تستغل بعض الظروف الجيدة التي تساعدها على اشاعة الفرح في اوساط اسرتها بسبب اخبار جيدة وتغييرات ايجابية. كذلك يمكن ان تتحول الى مدعاة فخر لدى محيطها بسبب انجاز تحققه.
الحوت
يمكن القول ايضاً ان منتصف هذا الصيف يحمل بعض الاخبار السارة لمولودة الحوت. ومنها انها قد تتمكن من تحقيق بعض طموحاتها على الصعيدين المهني والاجتماعي. كما انها قد تساهم في اشاعة اجواء من السعادة في محيطها. وقد تتخلص من الخوف الذي منعها من تحقيق العديد من الانجازات في المرات السابقة. ويمكن ان تتحرر مولودة الحوت ايضاً من التبعات السلبية لبعض الخلافات في العمل كما في الحياة الاسرية. وهذا ما يعيد اليها شعوراً بالاستقرار والسعادة فقدته منذ سنوات.
المصدر: الجميلة
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
16:45 | 2022-07-01
01/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
02:45 | 2022-07-02
02/07/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
23:54 | 2022-07-01
01/07/2022 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
01:44 | 2022-07-02
02/07/2022 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
08:00 | 2022-07-02
02/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-07-02
4 أساليب غير صحية يمكن أن تدمر زواجك
14:00 | 2022-07-02
زوج نيللي كريم ممثلاً لأول مرة.. وهذا رأي يسرا به
11:00 | 2022-07-02
فنانة تنشر صك طلاقها من زوجها الاعلامي (صورة)
08:00 | 2022-07-02
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
05:00 | 2022-07-02
نوال الزغبي حديث المتابعين... ظهرت وهي تتناول 3 "برغر" على "الترويقة"! (صور)
02:00 | 2022-07-02
إبنة مذيعة الـ"أم تي في" أصبحت شابة جميلة... وهكذا ظهرت بالمايوه إلى جانب عمّها الفنان المعروف! (صور)
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
02/07/2022 23:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 23:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 23:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact