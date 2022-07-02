بشكل مُفاجئ نسرين طافش تكشف عن زواجها.. شاهدوا الصورة الأولى لعريسها

أثارت الفنانة نسرين طافش حيرة بين الجمهور عقب الإعلان عن ارتباطها، مساء أمس السبت، خاصة وأن العديد من المتابعين انقسموا بين أنها خطبت أو تزوجت.

ونشرت نسرين صورة عبر حسابها على تطبيق انستغرام توثق يدها ويد عريسها وهما يرتديان خاتما الزواج، وطلبت من الله أن يحفظ هذا الحب.

وعلقت على الصورة بالقول: "ما جمعه الله بيننا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد".

وتساءل الكثير من متابعي نسرين عن هوية العريس، ليعلن الصحفي السوري عمار البري بعد ساعات قليلة عبر صفحته على إنستغرام نقلا عما وصفه بمصادر مقربة من نسرين أن الأخيرة تزوجت بالفعل، والعريس هو طبيب يعمل في المجال الصحي، ويحمل الجنسية المصرية.

وأضاف بري: "هذه المعلومات الحصرية هي المتوفرة حاليًا، وتُعتبر المعلومات الأولية بعد إعلان طافش عن هذه الخطوة بشكل رسمي، ولم يُعرف إن سيتم حفل الزفاف في الأيام المقبلة أو فقط ستكتفي نسرين طافش بهذا الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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ونشرت صفحة "قاضي المشاهير" على تطبيق انستغرام الصورة الأولى لطافش مع زوجها المدرب اليوغا المصري أشرف، كما أورد الحساب.

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وتلقت نسرين رسائل التهنئة من زملائها في الوسط الفني، آملين لها حياة سعيدة ومستقرة في الفترة المقبلة.

(فوشيا)