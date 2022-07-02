Advertisement

المرأة

بشكل مُفاجئ نسرين طافش تكشف عن زواجها.. شاهدوا الصورة الأولى لعريسها

Lebanon 24
02-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-967893-637924176564433004.png
Doc-P-967893-637924176564433004.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت الفنانة نسرين طافش حيرة بين الجمهور عقب الإعلان عن ارتباطها، مساء أمس السبت، خاصة وأن العديد من المتابعين انقسموا بين أنها خطبت أو تزوجت.

 

ونشرت نسرين صورة عبر حسابها على تطبيق انستغرام توثق يدها ويد عريسها وهما يرتديان خاتما الزواج، وطلبت من الله أن يحفظ هذا الحب.

 

Advertisement

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)


 
 

وعلقت على الصورة بالقول: "ما جمعه الله بيننا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد".

 

وتساءل الكثير من متابعي نسرين عن هوية العريس، ليعلن الصحفي السوري عمار البري بعد ساعات قليلة عبر صفحته على إنستغرام نقلا عما وصفه بمصادر مقربة من نسرين أن الأخيرة تزوجت بالفعل، والعريس هو طبيب يعمل في المجال الصحي، ويحمل الجنسية المصرية.

 

وأضاف بري: "هذه المعلومات الحصرية هي المتوفرة حاليًا، وتُعتبر المعلومات الأولية بعد إعلان طافش عن هذه الخطوة بشكل رسمي، ولم يُعرف إن سيتم حفل الزفاف في الأيام المقبلة أو فقط ستكتفي نسرين طافش بهذا الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)


 
 

ونشرت صفحة "قاضي المشاهير" على تطبيق انستغرام الصورة الأولى لطافش مع زوجها المدرب اليوغا المصري أشرف، كما أورد الحساب.

A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)


 
 

وتلقت نسرين رسائل التهنئة من زملائها في الوسط الفني، آملين لها حياة سعيدة ومستقرة في الفترة المقبلة.

(فوشيا)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-02
14:00 | 2022-07-02
11:00 | 2022-07-02
09:10 | 2022-07-02
08:00 | 2022-07-02
05:00 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website