بعد إثارتها الجدل بتنورة شفافة جويل مردينيان بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "غريب لابسة"! (صور)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت جويل بإطلالة أنيقة حيث ارتدت "جمبسوت" باللون البيج.
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وأثنى المتابعون على الإطلالة الأنيقة والمحتشمة الا ان البعض استغرب الأمر، وعلق أحدهم بالقول: "غريبه لابسه جويل".
وكانت جويل أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بتنورة من الشبك الشفاف باللون الزهري.
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)