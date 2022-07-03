رانيا يوسف تدعم لاعبة مصرية بعد حصولها على ذهبية مسابقات العدو

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نشرت الفنانة رانيا يوسف على خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة البطلة المصرية بسنت حميدة، دعمتها من خلالها بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط لمسافة 100 متر عدو، والتي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر.وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "بسنت حميدة تفوز بذهبية 100 متر جرى في دورة العاب البحر المتوسط في وهران بالجزائر".