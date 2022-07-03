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المرأة

كورتني كارداشيان تقتبس مقولة لـ جلال الدين الرومي بعد أزمة زوجها الصحية

Lebanon 24
03-07-2022 | 11:00
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شاركت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان متابعيها عبر تطبيق إنستغرام آخر مستجدات حالة زوجها ترافيس باركر الصحية.

وانتقلت كورتني كارداشيان عبر خاصية "الستوري" لوصف ما مرَّت به خلال الأسبوع المنصرم، قائلة: "يا له من أسبوع مخيف وعاطفي. صحتنا هي كل شيء وفي بعض الأحيان نعتبر مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها كأمر مسلم به".
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ثم كشفت كيف انتهى الأمر بزوجها بمرض يهدد حياته، مُضيفة: "أنا ممتنة لله لأنه شفى زوجي".

وبعد شكرها الأطباء وموظفي المستشفى على رعاية ترافيس باركر، شاركت كورتني اقتباسًا لشاعر القرن الثالث عشر والباحث الإسلامي جلال الدين الرومي، وكتبت: "أحب الاقتباس من الرومي، أغلقت فمي وتحدثت إليك بمئة طريقة صامتة".
 
(فوشيا)
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