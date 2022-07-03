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المرأة
6 خطوات ضروريّة للعناية ببشرة اليدين في كل الظروف
Lebanon 24
03-07-2022
|
16:00
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تُشكّل اليدان الأدوات التي نستعين بها للتعامل مع العالم المحيط بنا وأداء المهمّات اليوميّة. وهذا ما يعرّضها لضغوط مختلفة من تبدّلات مناخيّة، وقساوة في الأعمال التي نقوم بها، والمنتجات الكيميائيّة التي نستعملها. كل ذلك يفرض علينا تأمين عناية خاصة باليدين تتمثّل في الخطوات الستة التالية:
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1- غسل اليدين
يُشكّل غسل اليدين بالمنتج المناسب أول الخطوات التي تؤمّن الحفاظ على نعومتها، ولكن استعمال الصابون أو الجل المضاد للبكتيريا من الأسباب الأساسيّة لجفاف البشرة، ولذلك يُنصح باختيار صابون غنيّ بالمكوّنات المرطّبة مثل زيت الزيتون، وزبدة الشيا، أو الألوفيرا التي تحمي الطبقة الدهنيّة المائيّة للبشرة من العوامل الخارجيّة.
2- تقشيرها
يُشكّل التقشير خطوة ضروريّة في الروتين الأسبوعي للعناية باليدين نظراً لما تتعرّض له بشرتها من اعتداءات متكرّرة تتسبّب بجفافها وفقدانها للحيوية. يتمّ تنفيذ التقشير على بشرة مرطبة بالماء الفاتر ، يُدلّك عليها المستحضر المقشّر بحركات دائريّة لبضع دقائق مما يساهم في إزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة، على أن يتمّ شطف اليدين بعد ذلك بالماء الفاتر وتجفيفهما قبل تطبيق كريم مرطّب عليهما.
3- ترطيبها
يرتبط الحفاظ على نعومة بشرة اليدين بترطيبها على الأقل مرة يومياً، ولتسهيل هذه المهمة يُنصح بالاحتفاظ بأنبوب صغير من الكريم المرطّب لليدين في الحقيبة أو على رفّ المغسلة لتسهيل استعماله بعد غسل اليدين. يمكن اختيار كريم مرطّب لليدين تكون رائحته لطيفة للاستمتاع بتطبيقه، أما في فصل الصيف فيجب عدم إهمال تطبيق كريم الحماية من الشمس على اليدين قبل الخروج من المنزل.
4- تطبيق قناع مرمّم عليها
إن فوائد الأقنعة المرطّبة ليست مُخصّصة للوجه فقط، ولذلك يُنصح باستعمالها على اليدين مرة أسبوعياً أو أكثر حسب الحاجة. استعيني بقناع خاص ببشرة اليدين تطبّقينه عليها قبل النوم على أن تُغلّفي يديك بعد ذلك بقفازات قطنيّة تتركينها طوال الليل. أما في صباح اليوم التالي، فستكتشفين أن بشرة يديكِ أصبحت حريريّة الملمس.
5- العناية بالأظافر
لا يمكن للأيادي أن تبدو جميلة إذا لم تكن الأظافر صحيّة، وتتعرّض أظافرنا عادةً لاعتداءات النقص في الفيتامينات، استخدام مزيل الطلاء، أو تطبيق الأظافر شبه الدائمة بشكل متكرّر... تتسبّب جميع هذه العوامل في إضعاف الأظافر، مما يجعلها بحاجة إلى الترطيب المكثّف خلال استعمال كريم اليدين مع التركيز على الجليدات المحيطة بالأظافر وتدليك الأظافر أثناء تطبيق الكريم عليها. يُنصح بالعناية بالأظافر على الأقل مرة أسبوعياً لتستعيد حيويتها وقوتها.
6- حماية اليدين
تُشكّل القفازات البلاستيكيّة أداة ضروريّة لحماية اليدين عند القيام بالأعمال المنزليّة، فهي تحميها من المنتجات العدوانيّة وتحافظ على بشرتها ناعمة وصحيّة فلا تتأخري باستعمالها عند القيام بالمهمات اليوميّة داخل المنزل أو في الحديقة.
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