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المرأة
3 نجمات اعترفن بإصاباتهن بالاكتئاب... كيف واجهنَ ذلك؟
Lebanon 24
04-07-2022
|
11:00
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عدد من النجمات الشهيرات أثرن إعجاب قطاع كبير من جمهورهن بعد أن قررن الإعلان بشجاعة عن إصابتهن في إحدى فترات حياتهن بالاكتئاب، لكنهن قررن أن يواجهن الأمر بقوة لافتة نالت دعم ومساندة محبي كل منهن.
أصالة
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ومن بين هؤلاء كانت النجمة الشهيرة أصالة التي كشفت خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا أنها أصيبت باكتئاب في الفترة التي انفصلت فيها عن زوجها السابق طارق العريان، وخضعت حينها للعلاج النفسي كما باتت منتظمة على بعض العلاجات لكنها قررت أن تتوقف عن تناول هذا العلاج وتحاول العودة لسابق عهدها، متحدية بذلك الصعاب، كما نالت أصالة إشادة جمهورها خاصة وأنها أعلنت عن الأمر بشجاعة بدون أي إحراج، كما شددت على أهمية الاستعانة بالطب النفسي مع أي أزمة.
شيرين عبد الوهاب
نجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من بين النجمات اللواتي أعلن كذلك عن إصابتها بالاكتئاب في العديد من المواقف، خاصة عندما تتعرض للأذى المتعمد من قبل أي شخص قريب منها ودائمًا ما تستعين بالطب النفسي لمساعدتها في أزماتها، كما حرصت على توجيه نصيحة لإحدى متابعيها التي تمر بحالة اكتئاب شديدة أن تتوجه إلى طبيب نفسي بمساعدتها في هذه المحنة.
مايلي سايروس
مايلي سايروس كشفت من قبل أنها عانت كذلك مع الاكتئاب وحالات الإحباط المتكررة، حيث كانت تقوم بحبس نفسها في الغرفة، ولا تفتح الباب لأحد حتى اضطر والدها في أحد المرات إلى كسر الباب، لكن مايلي تجاوزت تلك الفترة ووجهت نصيحة لكل مرضى الاكتئاب بأن يتوجهوا للطبيب على الفور وتناول العلاج الخاص إذا تطلب الأمر.
(هي)
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