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المرأة

هدية خاصة لتوبا بويوكستين في ليلة ميلادها

Lebanon 24
04-07-2022 | 14:00
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أيام ويبدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي "نفس أخرى" لتوبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية، ولكن المفاجأة الآخرى لتوبا كانت من قبل جمهورها في إحدى المدارس في شانلي أورفا.
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مسرح أطفال
فقد نشر أحد المواقع الإلكترونية التركية مفاجأة أعدها جمهور توبا بويوكستين لها في يوم ميلادها، حيث فوجئت بإنشاء مسرح للأطفال في مدرسةGola Baby  في منطقة سيفيرك في شانلي أورفا في تركيا، وقد حمل المسرح اسم توبا بويكستين، التي حضرت بدورها حفل الافتتاح عبر خاصية زووم لتشارك الأطفال هذا الحفل ووعدتهم بزيارة قريبة، وسعدت بهذه المبادرة التي رأتها من أهم الهدايا التي قُدّمت لها في يوم ميلادها.

رحلة نتفليكس
وبتاريخ 28 يوليو، يبدأ بثّ أولى حلقات مسلسل "نفس أخرى" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية التي تجسد من خلاله توبا بويوكستين شخصية طبيبة جراحة ناجحة، تحاول مساعدة صديقاتها للوصول إلى شخص غامض ويجسده فرات تانيش، وفي رحلتهم للبحث عنه تتبدّل حياة كل منهم، والمسلسل يشارك في بطولته مراد بوز و وزير سيدا وسيركان ألتونوراك.
المصدر: نواعم
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