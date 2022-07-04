26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هدية خاصة لتوبا بويوكستين في ليلة ميلادها
Lebanon 24
04-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أيام ويبدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي "نفس أخرى" لتوبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية، ولكن المفاجأة الآخرى لتوبا كانت من قبل جمهورها في إحدى المدارس في شانلي أورفا.
Advertisement
مسرح أطفال
فقد نشر أحد المواقع الإلكترونية التركية مفاجأة أعدها جمهور توبا بويوكستين لها في يوم ميلادها، حيث فوجئت بإنشاء مسرح للأطفال في مدرسةGola Baby في منطقة سيفيرك في شانلي أورفا في تركيا، وقد حمل المسرح اسم توبا بويكستين، التي حضرت بدورها حفل الافتتاح عبر خاصية زووم لتشارك الأطفال هذا الحفل ووعدتهم بزيارة قريبة، وسعدت بهذه المبادرة التي رأتها من أهم الهدايا التي قُدّمت لها في يوم ميلادها.
رحلة نتفليكس
وبتاريخ 28 يوليو، يبدأ بثّ أولى حلقات مسلسل "نفس أخرى" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية التي تجسد من خلاله توبا بويوكستين شخصية طبيبة جراحة ناجحة، تحاول مساعدة صديقاتها للوصول إلى شخص غامض ويجسده فرات تانيش، وفي رحلتهم للبحث عنه تتبدّل حياة كل منهم، والمسلسل يشارك في بطولته مراد بوز و وزير سيدا وسيركان ألتونوراك.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية.. هذا ما أعلنته
23:57 | 2022-07-03
03/07/2022 11:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
11:13 | 2022-07-04
04/07/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات قديمة عليكم أن تنسوها
Lebanon 24
عادات قديمة عليكم أن تنسوها
04:45 | 2022-07-04
04/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
10:53 | 2022-07-04
04/07/2022 10:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
09:20 | 2022-07-04
04/07/2022 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-07-04
5 طرق لتجديد حبك لزوجك
11:00 | 2022-07-04
3 نجمات اعترفن بإصاباتهن بالاكتئاب... كيف واجهنَ ذلك؟
08:53 | 2022-07-04
بالاسود المثير من داخل منزلها.. اطلالة جديدة لهيفا وهبي
08:00 | 2022-07-04
رقصة الفنانة الشهيرة وزوجها الرومنسية حديث الجمهور (فيديو)
05:00 | 2022-07-04
من هي المرأة التي ظهرت برفقة كريم بنزيمة؟ (صورة)
02:00 | 2022-07-04
نسرين طافش تنشر الصور الأولى لها ولزوجها... وهذا ما قالته!
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
05/07/2022 01:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
05/07/2022 01:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
05/07/2022 01:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact