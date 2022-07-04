5 طرق لتجديد حبك لزوجك

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بعد مرور سنوات من الزواج، قد تعانين من انخفاض مستوى المشاعر بينك وبين وزوجك نتيجة الضغوط والمسؤوليات، ولكن هذا لا يعني أن الحب قد انتهي، بل يعني أنه بحاجة إلى التجدد من أجل بث الحماس في العلاقة مرة أخرى. تابعي القراءة وتعرفي إلى 5 طرق تساعدك على تجديد حبك لزوجك، وابدئي بتطبيقها فوراً لإشعال الحب والرومانسية في زواجك.1- اهتمي بالعلاقة الحميمةتجديد العلاقة الحميمة هي مفتاح تجديد الحماسة وإشعال الرومانسية بين الزوجين، لذا اهتمي بتحسين العلاقة الحميمة، والبحث عن طرق لتجديدها، واحرصي على أن تكون العلاقة منتظمة وبمعدل يرضي كليكما، ولا تترددي في الحديث مع زوجك عن علاقتكما الخاصة ليعرف كل منكما احتياجات الآخر ويلبيها له.2- استعيدي عادات البداياتفي بداية الزواج تكون هناك عادات رومانسية بين الزوجين، تختفي هذه العادات مع الوقت وانشغال الزوجين بالمسؤوليات، مثل الذهاب إلى الفراش معاً، الحديث قبل النوم أو فور الاستيقاظ، تناول قهوة الصباح معاً.ابدئي فوراً باستعادة ما يمكن استعادته من عادات البدايات التي تتسم بالرومانسية والمشاعر المتأججة، والتي سوف تعيد هذه المشاعر إلى زواجك الآن.3- اهتمي بالمواعيد الغراميةالمواعيد الغرامية مثل تناول العشاء في الخارج أو تناول عشاء رومانسي في المنزل، وغيرها من الأوقات الخاصة التي تمتلئ بالحب والرومانسية فقط.حددي مواعيد غرامية للقاء زوجك، ولا تتخلي عن هذه المواعيد التي تحافظ على الحب بينكما.4- اعتمدي العادات اليومية البسيطةالعادات اليومية البسيطة قد تبدو عادية ولكنها ذات تأثير عميق على العلاقة، مثل قراءة كتاب معاً، أو احتساء القهوة معاً، لذا ثبتي عادات يومية مشتركة مع زوجك، وحافظي عليها، فهي توطد العلاقة بينكما.5- ابحثي عن نشاط جديدالأنشطة المشتركة الجديدة تشعركما بالحماسة والإثارة، مثل الاشتراك في دروس الرقص، أو رياضة جديدة، أو هواية مختلفة مثل قيادة الدراجات، أو الذهاب معاً لاكتشاف أماكن جديدة سواء بالسفر إلى بلدان بعيدة أو أماكن محلية لم يسبق لكما زيارتها.