ميا خليفة تعتزم زيارة هذا البلد العربي قريبا

أبدت ميا خليفة نجمة الأفلام الاباحية الشهيرة، مؤخرا رغبتها في زيارة المغرب خلال هذا الصيف، واستمزجت متابعيها على موقع إنستغرام بهذا الخصوص، وفق ما ذكره موقع إخباري مغربي.

وقال موقع "عبر" ان النجمة الأميركية ذات الأصول اللبنانية ميا خليفة أبدت "رغبتها الكبيرة في زيارة المغرب، من خلال تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع الإنستغرام".



وأضاف الموقع ان ميا خليفة أعلنت انها تفكر في "زيارة العديد من الدول خلال العطلة الصيفية، وكان المغرب ضمن الدول الذي كشفت عنها لمتابعة سألت عن البلدان التي تعتزم ميا استكشافها".



وردت ميا خليفة على متابعتها من خلال وضعها لصور البلدان وأسمائها، وكتبت المغرب، اليونان، أمالفي، كرواتيا و تولوم واليابان، بحسب موقع "عبر".

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(البوابة)