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المرأة
أول تعليق لحورية فرغلي على انتقاد كلمات أغنيتها الجريئة
Lebanon 24
05-07-2022
|
11:00
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أثارت تصريحات الفنانة غادة إبراهيم عن مشاركة الفنانة حورية فرغلي في أغنية "القطة السافلة"، التي رفضت غادة أن تؤديها، قائلة إنها صُدمت عندما علمت بأن حورية قبلت المشاركة في هذه الأغنية، ومؤكدةً أنها بذلك تضيّع تاريخها الفني.
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وردّت حورية على تصريحات غادة قائلة في تصريح صحافي إن المطرب غيفارا بابلو هو مَن يتلفظ بالكلمات الجريئة في الأغنية، وعندما عرض عليها الأغنية رأت أها تجربة جديدة بالنسبة إليها، وهي بالتأكيد ليست مطربة كما أنها من محبي المهرجانات الشعبية الجديدة. وأضافت: "الأغنية تعتبر مهرجاناً جديداً على الجمهور، الذي يستمع الى هذا النوع من الأغنيات، كما أنني أحب بعض مطربي المهرجانات مثل حسن شاكوش وأغنية "بنت الجيران".
كان مطرب الراب غيفارا بابلو قد تحدث عن تعاونه مع الفنانة حورية فرغلي في أغنية "القطة السافلة"، مشيراً إلى أن الأخيرة كانت مُتردّدة وقلقة في بداية الأمر، ولكن وافقت في نهاية المطاف على خوض تجربة جديدة بالنسبة إليها، مُؤكداً أنه أعجب بصوتها منذ أن استمع إليه في فيلم "نظرية عمتي".
وأضاف أن الأغنية عبارة عن ديو غنائي من كلماته وألحانه، وتوزيع مُشترك بينه وبين ميدو راشد، وهي تمزج بين الراب والمهرجانات، وتعاون غيفارا أيضاً مع حورية في أغنية أخرى بعنوان "الفرح"، ومن المقرر طرح إحداهما ليلة عيد الأضحى، والأخرى ثالث أيام العيد.
المصدر: لها
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