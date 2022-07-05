رانيا يوسف تشارك في "تريند" غريب

انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "تريند" غريباً بعنوان "تحدي باتمان في حلوان"، وهو "التريند" الذي أعلنته مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل ودعوا فيه للمشاركة في تحدٍ لارتداء ملابس الشخصية الهوليوودية الشهيرة "باتمان"، في 13 آب في محطة مترو أنفاق ضاحية حلوان في القاهرة.

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