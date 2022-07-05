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المرأة

رانيا يوسف تشارك في "تريند" غريب

Lebanon 24
05-07-2022 | 16:00
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انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "تريند" غريباً بعنوان "تحدي باتمان في حلوان"، وهو "التريند" الذي أعلنته مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل ودعوا فيه للمشاركة في تحدٍ لارتداء ملابس الشخصية الهوليوودية الشهيرة "باتمان"، في 13 آب في محطة مترو أنفاق ضاحية حلوان في القاهرة.
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وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في "تويتر" انضمامها الى المشاركين في التحدي، حيث نشرت صورة ظهرت فيها وهي ترتدي زي وقناع باتمان، في إشارة منها للمشاركة في المعركة.
المصدر: لها
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