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المرأة

تُعتبر من التصاميم الغالية في العالم.. ساعة هيفا وهبي سعرها خيالي! (صور)

Lebanon 24
05-07-2022 | 23:59
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الفنانة هيفا وهبي لا تهتم فقط بأزيائها وتحرص على ارتداء أهم الماركات منها، بل على العكس، فالأكسسوارات لها مكانة مهمة في حياتها وتحتل حيزاً كبيراً. الا انها تعشق الساعات بشكل كبير، فهي تهواها وتحب أن تقتني أكبر باقة ممكنة منها والموقعة من أهم الدور العالمية. ومؤخراً، تألقت هيفا بساعة جديدة من أحدث الإصدارات لأهم الماركات العالمية.

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 
 

ساعة حديثة وفاخرة

فقد ظهرت هيفا بأحدث اطلالة لها متألقة بساعة من توقيع رولكس Rolex وهي اصدار جديد من الدار.


وهذا التصميم يعتبر من الإصدارات الحديثة في عالم الساعات وهو جديد في الدار، وثمن الساعة يبلغ 52,500 دولار أميركي، وهي تعتبر من التصاميم الغالية في العالم نظراً للمواد الضخمة التي دخلت في تصميمها.

(الجميلة)

 

المصدر: الجميلة
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