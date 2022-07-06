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المرأة

أطلت بملابس النوم.. فنانة وإعلامية عربية تغضب الجمهور بحركاتها! (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2022 | 03:00
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شاركت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى في أحد تحديات تطبيق "تيك توك" بالوقوف على اليدين، حيث أطلت بملابس النوم، وهي مؤلفةً من قميص وسروال قصير من الساتان، ما كشف أجزاء كثيرة من جسمها.

 

واستندت أروى إلى الحائط خلال قيامها بحركات التحدي، قبل أن تقف على يديها رافعةً رجليها في الهواء بوضعية  V.

 

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A post shared by The Magazine (@the_magazine9)


 
 

يُذكر أن أروى عبّرت في تصريحات سابقة عن غضبها واستيائها الشديد من بعض المشاهير الذين ينشرون تفاصيل حياتهم الشخصية من زواج وطلاق عبر الـ"سوشيال ميديا"، فانتقدتهم وأجرت مقارنة بينهم وبين الفنانين القدامى الذين كانوا يُبعدون حياتهم الشخصية عن الرأي العام.

(لها)

المصدر: لها
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