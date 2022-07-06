بعد عضة الكلب في مكان "حساس" من جسمها.. الفنانة الشابة تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية الشابة، رحمة حسن من خلال منشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرّضها لعضّة كلب في منطقة حساسة من جسمها.

وأشارت رحمة في منشورها الى أنّها تلقت الجرعة الاخيرة من حقن التطعيم بعد العضة ودخلت على اثرها الى المستشفى، ولكن لا يزال الجرح كبيراً. وكشفت انه لغاية اليوم لم يدخل الكلب بعد الى مركز للرعاية كما تم الاتفاق بينها وبين صاحبة الكلب بعد الحادثة.

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وكانت رحمة أعلنت قبل مدة عن تعرضها لأزمة صحية، بعدما تعرضت لعضة كلب في منطقة حساسة من جسمها، أمام منزلها في محافظة الجيزة المصرية، أدت إلى تسببها في جرح عميق ونزيف نقلت على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.