كارين رزق الله تنشر صورة لها بالمايوه: "يوم للاسترخاء"

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه، وهي تستمتع بنهار عطلتها، تحت أشّعة الشمس.

وقالت كارين: "يوم للاسترخاء".