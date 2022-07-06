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المرأة

كارين رزق الله تنشر صورة لها بالمايوه: "يوم للاسترخاء"

Lebanon 24
06-07-2022 | 10:28
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه، وهي تستمتع بنهار عطلتها، تحت أشّعة الشمس.
 
وقالت كارين: "يوم للاسترخاء".
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كارين رزق الله

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