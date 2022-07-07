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المرأة

"لو لم أكن ممثلة لكنت...".. ما هي المهنة التي تحبها ياسمين صبري؟

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية، وذلك عندما أجابت عن تساؤلات كثير من جمهورها من خلال الدخول في نقاشات معهم بحسابها الشخصي على إنستغرام.

ياسمين صبري كشفت أنها تخطط للعودة إلى عالم التمثيل، وهو سبب انشغالها في الفترة الأخيرة، إذ تقوم بقراءة العديد من السيناريوهات لأعمال قادمة، كما كشفت أنها تعمل على تجهيز أول كتاب من تأليفها من أجل نشره في وقت ما، دون أن تذكر موعداً محدداً.
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أما عن سؤالها حول كيفية تعاملها مع الأشخاص المعجبين والرجال الذين يقعون بحبها، فقالت الفنانة المصرية إنها لا تسمح لأي شخص بدخول حياتها بسهولة.

وأضافت أنها لو لم تكن فنانة لكانت أخصائية نفسية، وقدمت عدة نصائح نفسية للجمهور في ردودها، كما نصحت النساء بعدم جلد الذات وقالت: "كوني رحيمة مع نفسك، التسليم وعدم المقاومة يجعلان الشخص مرتاحاً نفسياً".

كما أشارت إلى أنها تعمل على تطوير نفسها دائماً، لذلك فهي تنتظر أن تقابل النسخة الجديدة منها، وأشارت إلى أنها كانت الداعمة لنفسها في بدايتها.
 
(عربي بوست)
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