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المرأة

شقيقة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها بأجواء عائلية بسيطة.. وبغياب الفنانة! (صور)

Lebanon 24
06-07-2022 | 23:54
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احتفلت الكاتبة نادين عجرم، شقيقة الفنانة نانسي عجرم، بعيد ميلادها بأجواء عائلية بسيطة، حيث حضر الاحتفال زوجها، ووالدها ووالدتها وشقيقها نبيل عجرم وزوجته، مع غياب لشقيقتها نانسي.

 

ونشرت نادين مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص في إنستغرام، من أحد المطاعم الجبلية بين الطبيعة، معبرة عن سعادتها الكبيرة.

 

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A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)


 
 

وكشفت نادين عن عمرها الحقيقي، وظهرت بلقطات عائلية مرحة برفقة زوجها، ووالدتها التي بدت تشبهها كثيرا.

 

وعلقت نادين على الصور قائلة: "أتممت عامي الـ 38! عيد ميلاد سعيد لي! عندما تخبر المرأة عمرها، فهذا ليس لأنها قوية! لأنها تعد الكون بأن المغامرات لن تنتهي أبدًا ".

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