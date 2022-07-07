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المرأة

بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
07-07-2022 | 02:00
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انتشرت صور للمذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.

 

ولفتت جيسيكا الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر مكشوفا عند منطقتي الخصر.

 

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A post shared by Jessica azar fans (@jessicaazarworld)


 
 

وكانت جيسيكا نشرت صورا من أسبوع الموضة في باريس على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترتدي "الشورت" مع جاكيت بلايزر طويلة باللونين البيج والأبيض ، ونسقت معهما قميصا باللون الأزرق.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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