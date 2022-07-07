بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)

انتشرت صور للمذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.

ولفتت جيسيكا الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر مكشوفا عند منطقتي الخصر.

وكانت جيسيكا نشرت صورا من أسبوع الموضة في باريس على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترتدي "الشورت" مع جاكيت بلايزر طويلة باللونين البيج والأبيض ، ونسقت معهما قميصا باللون الأزرق.