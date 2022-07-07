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المرأة

4 نصائح تسهم في إنقاذ زواجك

Lebanon 24
07-07-2022 | 16:00
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الطلاق ليس حلاً لمشاكل الزواج، بل يجب أن يكون الاختيار الأخير إذا عجز الزوجان عن الوصول إلى حلول للخلافات.
 
إذا كنتِ تعانين من كثرة المشاكل والخلافات بينك وبين زوجك، فلا تتسرعي في قرار الطلاق، وابدئي أولاً بمحاولات حل المشاكل من أجل إنقاذ زواجك، وهو ما قد تساعدك فيه النصائح التالية.
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1- اطلبي مساعدة طرف ثالث
قد تكونين بحاجة إلى طرف ثالث محايد يستطيع رؤية الخلافات من وجهة نظر مختلفة، مثل صديق ذي ثقة أو أحد الأقارب المقربين الذي يحظى بحكمة ورأي متوازن.
يمكن أيضاً أن يكون الطرف الثالث مستشاراً في العلاقات الزوجية، وهذا هو الاختيار المثالي من أجل الوصول إلى أرض مشتركة بينك وبين زوجك، وتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم بينكما.
 
2- ركزي على التعافي من المشاعر السلبية
قد تشعرين بانهيار زواجك لأنكِ تعانين من مشاعر سلبية جراء تراكم المشاكل والخلافات، وفي هذه الحالة أنتِ بحاجة إلى التركيز على التعافي من المشاعر السلبية التي تؤرقكِ وتجعل حكمك على الأمور غير متوازن.
اطلبي المساعدة من طبيب نفسي أو مستشار علاقات زوجية من أجل مساعدتك على التعافي المشاعر السلبية، وربما تلاحظين تحسناً ملحوظاً في حياتك الزوجية بمجرد التعافي من المشاعر السلبية.
 
3- تحملي نصيبك من المسؤولية
المشاكل التي بينك وبين زوجك ليست مسؤوليته وحده، فلا تستسلمي لفكرة إلقاء اللوم عليه طوال الوقت، بل فكري جيداً وتعرفي إلى دورك في هذه المشاكل، وتحملي نصيبك من المسؤولية، هذه الخطوة تسهم في حل جزء من المشاكل، كما أنها مهمة للتعلم من أخطائك وعدم تكرارها في المستقبل.
 
4- استخدمي كل الفرص
في محاولات إنقاذ الزواج، هناك الكثير من الطرق والفرص التي يمكنكِ استخدامها للوصول إلى أرض مشتركة مع زوجك، لا تستسلمي لقرار الطلاق بعد محاولة أو اثنتين، واستخدمي كل الفرص المتاحة لإنقاذ زواجك، فحياتك الزوجية تستحق بذل الجهد والمحاولات.
المصدر: نواعم
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