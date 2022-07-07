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المرأة
أجمل إطلالات الأميرة إيمان بعد إعلان خطوبتها
Lebanon 24
07-07-2022
|
14:00
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أعلنت الملكة رانيا العبدالله خطوبة ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورةً من حفل الخطوبة، مهنئة إياها ومتمنية لها حياةً سعيدةً.
وخطفت الأميرة إيمان الأنظار بإطلالة بيضاء، ما جعل الجميع يبحثون عن تفاصيل في حياة تلك الأميرة الرقيقة، لذلك من خلال هذا التقرير، سوف نستعرض أبرز وأجمل إطلالات إيمان بنت عبدالله الثاني.
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وتألقت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بفستان أبيض ناعم، يتميز بالاحتشام والرقي، حيث جاء بقصة نصف الرقبة، مع اختيار تصفيفة شعر تقليدية ناعمة، وإضافة لمسات جمالية رقيقة، لتحافظ على فخامة ورقي إطلالات الأميرات.
أما عن بقية إطلالات الأميرة إيمان التي تظهر بها في المناسبات والمراسم الرسمية مع عائلتها، فقد اتسمت بالنعومة والرقي أيضاً، حيث يغلب عليها اللون الأبيض الذي يدل على السلام والرخاء.
أجمل إطلالات الأميرة إيمان:
1. الألوان المحايدة
معروف أن الملكة رانيا معهودة بأناقتها الشديدة وخطفها للأنظار بالإطلالات البيضاء ذات الألوان المحايدة، ويبدو أن الأسرة تسير على نهج الأم، حيث تظهر الأميرة إيمان بنفس الأسلوب، فقد ظهرت في صورة حديثة مع الأسرة، بإطلالة بألوان محايدة غير لافتة، حيث اختارت سترة ساتان باللون الأزرق الميتاليك الناعم، ونسقت معها تنورة من نفس القماش باللون النبيتي.
2. الأزياء المريحة
عادة تميل العائلة الملكية إلى الأزياء المريحة، مهما كانت المناسبة، مع الحفاظ على الفخامة والرقي بالتأكيد، وهذا ما تظهر به الأميرة إيمان، حيث ظهرت في إحدى الفعاليات مع الملكة رانيا، وقد ارتدت سترة شتوية باللون الزيتي مع فراء أعلى الياقة باللون الأبيض ليكسر رتابة الألوان الشتوية، ونسقت معه بنطال جينز وحذاء رياضيا، وتركت شعرها منسدلاً بخصلات قصيرة على الجانبين.
3. تنسيق الإطلالة مع الملكة
تظهر الأميرة إيمان في معظم الصور العائلية، والتي عادة يختارون فيها تنسيق الأزياء معاً، حيث ترتدي الفتاتان نفس إطلالة الأم، مثلما ظهرتا من قبل بفساتين ناعمة باللون الأبيض، ومُزينة بألوان هادئة، للحفاظ على الأناقة الملكية للأسرة.
المصدر: زهرة
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