طليقة معتصم النهار بحفل زفاف بفستان "الهوت شورت".. لين برنجكجي حديث السوشيل ميديا (صور)

لين برنجكجي ، طليقة الفنان السوري معتصم النهار، مقاطع فيديو ومجموعة من الصور خلال مشاركتها في حفل زفاف أحد الاصدقاء، عبر حسابها على "انستغرام". وبدت لين متألقة بفستان "الهوت شورت" الذي بدا متناسباً مع تسريحة شعرها القصير.

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وأعاد الناشطون تداول الصور عبر حساباتهم مع تأكيدهم انّ لين اصبحت "أجمل" بعد طلاقها من النهار، كما جاء في تعليقاتهم.

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