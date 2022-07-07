ممثلة شهيرة في تصريح جريء.. المصريات أجمل من التركيات واللبنانيات

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هاجر أحمد: "المصريات أجمل من التركيات واللبنانيات"07 يوليو 20221 / 1رأت الممثلة المصرية هاجر أحمد في دردشة مع متابعيها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، أن النساء المصريات أجمل من أولئك التركيات واللبنانيات.ورداً على تعليق وصفت فيه متابِعة مصرية جمال هاجر أحمد بـ"التركي- اللبناني" لا المصري، علّقت هاجر بقولها إنها سافرت كثيراً حول العالم، فعرفت أن النساء المصريات من أجمل النساء، موجّهةً حديثها إلى المتابعة المصرية صاحبة التعليق بالقول: "يعني أنت أجمل من التركيات واللبنانيات".