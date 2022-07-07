Advertisement

المرأة

ممثلة شهيرة في تصريح جريء.. المصريات أجمل من التركيات واللبنانيات

Lebanon 24
07-07-2022 | 10:15
A-
A+
Doc-P-969269-637928108113467769.jpg
Doc-P-969269-637928108113467769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجر أحمد: "المصريات أجمل من التركيات واللبنانيات"
07 يوليو 2022
1 / 1

رأت الممثلة المصرية هاجر أحمد في دردشة مع متابعيها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، أن النساء المصريات أجمل من أولئك التركيات واللبنانيات.
Advertisement

ورداً على تعليق وصفت فيه متابِعة مصرية جمال هاجر أحمد بـ"التركي- اللبناني" لا المصري، علّقت هاجر بقولها إنها سافرت كثيراً حول العالم، فعرفت أن النساء المصريات من أجمل النساء، موجّهةً حديثها إلى المتابعة المصرية صاحبة التعليق بالقول: "يعني أنت أجمل من التركيات واللبنانيات".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-07
14:00 | 2022-07-07
11:00 | 2022-07-07
08:00 | 2022-07-07
07:20 | 2022-07-07
05:00 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website