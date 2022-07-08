29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد الحديث عن إعتناقها الإسلام... ما حقيقة إعتزال ديانا حداد؟
Lebanon 24
08-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت الفنانة ديانا حداد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعدما قامت بحذف جميع صورها من علي حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير انستجرام.
وكشف مدير أعمالها حلمي بشير حقيقة اعتزالها وسر اختفائها خلال الأيام الماضية قائلاً: "تواصلت أمس مع ديانا حداد عبر الهاتف قالت لي أنها حالياً مبتعدة عن السوشيال ميديا، وأكدت في حديثها معي أنها ستخرج خلال أيام للحديث والرد علي كافة الأسئلة التي تشغل عقل جمهورها ومحبيها سواء اعتزال أو غير ذلك".
Advertisement
وأضاف: لا أعرف كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة سواء عبر أحد القنوات أو من خلال السوشيال ميديا، لكن هي بخير ولم يطولها أمر سلبي.
وكان ظهور المطربة اللبنانية ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، قد أثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، ووضعها في صدارة قوائم تريند مواقع التواصل.
(في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
Lebanon 24
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
09:57 | 2022-07-07
07/07/2022 09:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
03:30 | 2022-07-08
08/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
09:51 | 2022-07-07
07/07/2022 09:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
14:26 | 2022-07-07
07/07/2022 02:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
09:45 | 2022-07-07
07/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-07-08
إنجاز خيالي... عدد مشاهدات هذه الأغنية لميريام فارس "تخطى عدد سكان الكرة الأرضية"!
06:53 | 2022-07-08
إنفصال مذيعة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)
04:30 | 2022-07-08
بـ "هوت شورت" وحذاء براق هيفا وهبي تروج لجديدها (فيديو)
04:14 | 2022-07-08
شقراء وجميلة: شقيقة أنابيلا هلال تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (صور)
02:43 | 2022-07-08
نجمة "باب الحارة" بإطلالة أنيقة أظهرت رشاقتها.. والمتابعون: "منورة لطوف" (صور)
02:11 | 2022-07-08
بعدما خطفت الأضواء في باريس.. جيسيكا عازار بلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
فيديو
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
08/07/2022 15:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact