بعد الحديث عن إعتناقها الإسلام... ما حقيقة إعتزال ديانا حداد؟

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تصدرت الفنانة ديانا حداد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعدما قامت بحذف جميع صورها من علي حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير انستجرام.وكشف مدير أعمالها حلمي بشير حقيقة اعتزالها وسر اختفائها خلال الأيام الماضية قائلاً: "تواصلت أمس مع ديانا حداد عبر الهاتف قالت لي أنها حالياً مبتعدة عن السوشيال ميديا، وأكدت في حديثها معي أنها ستخرج خلال أيام للحديث والرد علي كافة الأسئلة التي تشغل عقل جمهورها ومحبيها سواء اعتزال أو غير ذلك".وأضاف: لا أعرف كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة سواء عبر أحد القنوات أو من خلال السوشيال ميديا، لكن هي بخير ولم يطولها أمر سلبي.وكان ظهور المطربة اللبنانية ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، قد أثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، ووضعها في صدارة قوائم تريند مواقع التواصل.