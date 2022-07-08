نجمة "باب الحارة" بإطلالة أنيقة أظهرت رشاقتها.. والمتابعون: "منورة لطوف" (صور)

نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ليليا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت "جمبسوت" من الجينز أظهر رشاقتها، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.

وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة ليليا التي تُقيم في دبي، ومن بين التعليقات:" منوورة لطووووف"، "احلى ام سعاد والله".

يُذكر ان ليليا اشتهرت من خلال دور "لطفية" في باب الحارة، وهي شاركت في العديد من المسلسلات السورية.