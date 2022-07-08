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المرأة

نجمة "باب الحارة" بإطلالة أنيقة أظهرت رشاقتها.. والمتابعون: "منورة لطوف" (صور)

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:43
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نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ليليا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت "جمبسوت" من الجينز أظهر رشاقتها، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.

 

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A post shared by 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮 𝖠𝗅 𝖠𝗍𝗋𝖺𝗌𝗁 | ﮼ليلياالأطرش (@liliaatrash)


 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة ليليا التي تُقيم في دبي، ومن بين التعليقات:" منوورة لطووووف"، "احلى ام سعاد والله".

 

يُذكر ان ليليا اشتهرت من خلال دور "لطفية" في باب الحارة، وهي شاركت في العديد من المسلسلات السورية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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