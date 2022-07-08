شقراء وجميلة: شقيقة أنابيلا هلال تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (صور)

وثقت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال، أجواء احتفالها بحصولها على شهادة الدكتوراه في القانون من إحدى الجامعات اللبنانية.

ونشرت أنابيلا عبر صفحتها على "إنستغرام" مجموعة صور من حفل تخرجها، حيث أطلت مرتدية زي التخرج وسط حالة من السعادة التي تغمرها هي وعائلتها.

وعلقت على الصور بالقول: "بتوفيق الله ودعم أسرتي حصلت اخيرا على درجة الدكتوراه في القانون…خلال مسيرتي المهنية حظيت بانجازات ونجاحات كثيرة لكن الحصول على الدكتوراة كان الأقرب إلى قلبي".

وظهر زوجها طبيب التجميل نادر صعب في إحدى الصور وهو يقبلها، وكذلك والدها ووالدتها وشقيقها ريكاردو وشقيقتها مارينالا التي لفتت الأنظار بجمالها.

وبدا الشبه واضحاً الى حد كبير بين أنابيلا وشقيقتها إنطلاقاً من ملامح الوجه ولون العينين .