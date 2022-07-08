Advertisement

المرأة

شقراء وجميلة: شقيقة أنابيلا هلال تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
08-07-2022 | 04:14
A-
A+
Doc-P-969507-637928758968480501.png
Doc-P-969507-637928758968480501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وثقت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال، أجواء احتفالها بحصولها على شهادة الدكتوراه في القانون من إحدى الجامعات اللبنانية.

 

ونشرت أنابيلا عبر صفحتها على "إنستغرام" مجموعة صور من حفل تخرجها، حيث أطلت مرتدية زي التخرج وسط حالة من السعادة التي تغمرها هي وعائلتها.

 

وعلقت على الصور بالقول: "بتوفيق الله ودعم أسرتي حصلت اخيرا على درجة الدكتوراه في القانون…خلال مسيرتي المهنية حظيت بانجازات ونجاحات كثيرة لكن الحصول على الدكتوراة كان الأقرب إلى قلبي".

 

وظهر زوجها طبيب التجميل نادر صعب في إحدى الصور وهو يقبلها، وكذلك والدها ووالدتها وشقيقها ريكاردو وشقيقتها مارينالا التي لفتت الأنظار بجمالها.

 

Advertisement

A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal)


 
 
 

وبدا الشبه واضحاً الى حد كبير بين أنابيلا وشقيقتها إنطلاقاً من ملامح الوجه ولون العينين .

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-08
06:53 | 2022-07-08
05:00 | 2022-07-08
04:30 | 2022-07-08
02:43 | 2022-07-08
02:11 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website