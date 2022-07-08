بـ "هوت شورت" وحذاء براق هيفا وهبي تروج لجديدها (فيديو)

طرحت الفنانة هيفا وهبي الفيديو الترويجي الخاص بفيديو كليب أغنية "تيجي"، وذلك عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.

"كونوا أول من يعلم"، بهذه العبارة شوّقت هيفا جمهورها لفيديو كليب أغنية "تيجي" المُنتظر، وحدّدت موعد إطلاق العمل الجديد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.

وظهرت هيفا في الفيديو ب"هوت شوت" من الجينز وبحذاء براق.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية "تيجي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار، أمّا الفيديو كليب الّذي تمّ تصويره في لبنان على مدى يومين فهو تحت إدارة المخرج سليم الترك.