تحذير من شيرين عبد الوهاب... ما القصة؟

Advertisement

حذر حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان صحافي له كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تناول سيرتها الشخصية أو نسب أي أحاديث لها.وذكر بيان المستشار القانوني لشيرين، أنه يحذر من تناول السيرة الشخصية لموكلته المطربة الكبيرة أو نسبة أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية؛ حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن.(لها)