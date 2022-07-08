إنفصال مذيعة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)

أعلنت المذيعة ياسمين الخطيب، انفصالها بشكل رسمي، عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود لخبرته المحدودة في التعامل مع النساء.



وقالت ياسمين الخطيب، في تصريحات تليفزيونية التي أثارت جدلا واسعا، إن الانفصال تم بشكل رسمي منذ أسبوع.

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(روسيا ليوم)



