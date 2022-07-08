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المرأة

إنفصال مذيعة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)

Lebanon 24
08-07-2022 | 06:53
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أعلنت المذيعة ياسمين الخطيب، انفصالها بشكل رسمي، عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود لخبرته المحدودة في التعامل مع النساء.

وقالت ياسمين الخطيب، في تصريحات تليفزيونية التي أثارت جدلا واسعا، إن الانفصال تم بشكل رسمي منذ أسبوع.
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عملت بدستور والدها.. الإعلامية ياسمين الخطيب تثير الجدل حول سبب انفصالها عن زوجها
 
(روسيا ليوم)

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