بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)

انتشرت صورة للفنانة نانسي عجرم من كليبها الجديد "صح صح" الذي أطلقته مؤخرا .

وظهرت نانسي بالصورة بإطلالة مختلفة حيث ارتدت "كروب توب" مكشوف و"هوت شورت" ووضعت فوقهما "جاكيت" طويلة باللون الذهبي.

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واعتمدت نانسي الشعر المموج وماكياجا خفيفا.

هذه الإطلالة لاقت استحسانا عند بعض المتابعين، الا ان البعض الآخر هاجمها واعتبرها غير لائقة.

ومن بين التعليقات على الصورة: "لابسه من غير هدوم هي مطربة او عارضة ازياء ملابس داخلية"، "ماتعرف تلبس"، "مش عارفه ليه صايره تلبس متل بنات السيرك". ما رأيكم بإطلالتها؟