بفستان ساتان زهري.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى حديث الجمهور بجمالها (صور)

نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت دانا بفستان من الساتان باللون الزهري، ولفتت الأنظار بنعومتها وجمالها وذلك خلال مشاركتها في حفل أقامه المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في أسبوع الموضة في باريس.

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A post shared by Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)





يُذكر ان دانا الابنة الصغرى لعاصي وكوليت الحلاني تعيش في فرنسا حيث تعمل كـ"شيف" في أهم مطعم في العاصمة الفرنسية.