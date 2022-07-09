شقيقة ممثلة شهيرة تتعرض للتحرش.. هذا ما حصل معها

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أعلنت البلوجر المصرية نور الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، عن استجابة الشرطة لاستغاثتها بعد تعرضها للتحرش داخل مركز للتسوق في مصر.وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من نور عادل الزاهد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها لفظيا وذكرت أنها خلال تجولها بالمول التجاري، فوجئت بالمتهم يضايقها ببعض الألفاظ، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.وقالت فرح الزاهد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مساء الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت المتحرش، وسيتم عرضه على النيابة، الأربعاء.وأضافت: "الحمد لله على سرعة الاستجابة.. المتحرش دلوقتي هيبات في القسم وهيتعرض على النيابة الصبح، شكراً للشرطة المصرية على الإحساس بالأمان.. أوعوا تتنازلوا عن حقوقكم أو تسكتوا عشان والله الحق بيرجع".