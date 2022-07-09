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المرأة
بعد الحديث عن خطفها... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا
Lebanon 24
09-07-2022
|
11:00
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بدأت المطربة آمال ماهر في التواصل بشكل كبير مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب فترة كبيرة بسبب إصابتها عدة مرات بفيروس كورونا.
ونشرت آمال على حسابها الخاص بـ"تويتر" دعاء إلى الله تطلب فيه العفو والمغفرة في وقفة عرفات، حيث كتبت قائلة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
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وكانت آمال ماهر، قد ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".
وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير".
وتابعت: "أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريباً".
(لها)
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