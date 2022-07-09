Advertisement

المرأة

بعد الحديث عن خطفها... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

Lebanon 24
09-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-969810-637929695645883808.jpg
Doc-P-969810-637929695645883808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت المطربة آمال ماهر في التواصل بشكل كبير مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب فترة كبيرة بسبب إصابتها عدة مرات بفيروس كورونا.

ونشرت آمال على حسابها الخاص بـ"تويتر" دعاء إلى الله تطلب فيه العفو والمغفرة في وقفة عرفات، حيث كتبت قائلة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
Advertisement

وكانت آمال ماهر، قد ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".
 
 
وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير".

وتابعت: "أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريباً".
 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-09
05:00 | 2022-07-09
04:17 | 2022-07-09
03:00 | 2022-07-09
02:31 | 2022-07-09
23:00 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website