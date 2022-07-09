بعد الحديث عن خطفها... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

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بدأت المطربة آمال ماهر في التواصل بشكل كبير مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب فترة كبيرة بسبب إصابتها عدة مرات بفيروس كورونا.ونشرت آمال على حسابها الخاص بـ"تويتر" دعاء إلى الله تطلب فيه العفو والمغفرة في وقفة عرفات، حيث كتبت قائلة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".وكانت آمال ماهر، قد ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".