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المرأة

هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى تتويجها (صورة)

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" احتفالاً بذكرى تتويجها على عرش الجمال في التاسع من تموز من العام 2010. 
 
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رهف عبدالله

ملكة جمال

لبنان

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