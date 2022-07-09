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المرأة
هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى تتويجها (صورة)
Lebanon 24
09-07-2022
|
08:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" احتفالاً بذكرى تتويجها على عرش الجمال في التاسع من تموز من العام 2010.
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