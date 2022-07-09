بعد زواجها من دبلوماسي واعتزالها.."غنوجة بيا" تظهر بمايوه مُثير شاهدوا كيف أصبحت ريتا برصونا (صور)

تعيش الممثلة ريتا برصونا في الولايات المتحدة بعد زواجها من دبلوماسي أميركي، وهي ابتعدت عن التمثيل لتتفرغ لعائلتها المكونة من ولدين هما اوين واوليفر.

وقد نشرت ريتا مؤخرا صورا عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة ولديها خلال تواجدهم في عطلة في كوستاريكا.

كما نشرت صورة لها بالمايوه على البحر وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج.

ريتا لم تتغير كثيرا مع مرور السنوات، وهي اشتهرت بدورها في مسلسل "غنوجة بيا" الذي لاقى نجاحا كبيرا.

وعرفت ريتا أيضا في العديد من المسلسلات من بينها: "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة"، "أصحاب تلاتي"، "حواء في التاريخ "، "دكتور هلا"، فيلم "ليلة عيد" وغيرها من الأعمال.