مُجدداً جيسيكا عازار تسرق الأضواء في باريس.. ظهرت كعارضات الأزياء بفستان أسود قصير (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جيسيكا في شوارع باريس حيث شاركت في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية بفستان أسود أنيق وقصير من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

وقد أثنى المتابعون على جمال وأناقة جيسيكا.

وكانت جيسيكا قد لفتت الأنظار أيضا في باريس خلال ظهورها بفستان طويل باللون الأخضر خلال عرض المصمم ايلي صعب.