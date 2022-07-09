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المرأة

مُجدداً جيسيكا عازار تسرق الأضواء في باريس.. ظهرت كعارضات الأزياء بفستان أسود قصير (صور)

Lebanon 24
09-07-2022 | 15:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جيسيكا في شوارع باريس حيث شاركت في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية بفستان أسود أنيق وقصير من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

 

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)


 
 

وقد أثنى المتابعون على جمال وأناقة جيسيكا.

 

وكانت جيسيكا قد لفتت الأنظار أيضا في باريس خلال ظهورها بفستان طويل باللون الأخضر خلال عرض المصمم ايلي صعب.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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