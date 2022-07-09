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المرأة
بعد ماغي بو غصن... "إيغل فيلمز" تردّ بعنف على سيرين عبد النور: إفتراء وكذب
Lebanon 24
09-07-2022
|
23:00
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ما زال تصريح الفنانة سيرين عبد النور محور أخذ ورد، وهو الذي قالت فيه أن شخصية "سحر" في مسلسل "للموت" كانت لها بالأساس، وانه تم استبعادها عن العمل بعد ان قاموا بتغيير اسمه.
وبعد الرد المقتضب الذي اوردته بطلة العمل الممثلة ماغي بوغصن عبر "انستغرام" على كلام زميلتها عبد النور، اصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "للموت" (إيغل فيلمز) بياناً تفصيلياً نفت فيه كلام سيرين عبد النور جملة وتفصيلا من دون ان تسميها، ووصفته بـ"إفتراءات وادعاءات هدفها الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق، معتبرة ان تصريحها هو "من وحي الخيال"، وبأنه "غير شفاف وغير مهنيّ"، وأن "هدفه هو التضليل".
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وجاء في بيان "ايغل فيلمز": بعد اعتداءات متكررة عمرها سنوات من الافتراءات ومحاولات تضليل الرأي العام بقصص من وحي خيال أصحابها، من قبل بعض المفترين، آخرها ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من سيناريوهات حول كواليس مسلسل “للموت”، يهم الشركة كما يهم المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر وفريق عمل مسلسل “للموت” أن ينفوا كل ما قيل مؤخراً، وأن يؤكدوا جازمين بأنّ الادعاءات والروايات التي تم بثها بغرض الإستفادة من نجاح المسلسل الساحق، ليست دقيقة وفيها تحوير للحقائق.
وأضاف البيان: يؤكد الجميع على أنّ مسلسل “للموت”، الذي عرض على موسمين في رمضان ٢٠٢١ ورمضان ٢٠٢٢، ولا يزال بكل فخر وامتنان حديث الناس، أحضرته الكاتبة نادين جابر وعرضته على المنتج جمال سنان قبل سنوات، بدون حاجة لوسيط أو طرف ثالث، واتفقا معاً برفقة المخرج فيليب أسمر على تنفيذه، بعد إجراء بعض التعديلات في مضمون حكايته وأسماء شخصياته، بإشراف فريق “إيغل فيلمز” المعني فقط.
وتابع: وكان من المنويّ في بادىء الأمر أن يُنتج المسلسل خارج رمضان، لكن تقرر بعد ذلك أن يكون “للموت” حصان الشركة الرابح في المنافسة الرمضانية، فانطلق العمل على تنفيذ المشروع، وبعد مشاورات بين المنتج والمخرج والكاتبة، أسندت البطولة النسائية لكل من النجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة، وتم الاتفاق معهما، وانطلقت عجلة العمل بشكل طبيعيّ. واكد البيان أن كل ما يقال عدا ذلك هو محض افتراء، وعليه تكون التصريحات وطريقة صياغة المعلومات في المقابلات وطرحها للرأي العام، هدفه التضليل، وهو كلام غير شفاف وغير مهنيّ. واضاف: تؤكد شركة “إيغل فيلمز” التي تعاملت وتتعامل مع أهم نجوم الوطن العربي، والتي تربطها أفضل العلاقات بكل النجوم والقيمين على السوق الدرامي والسينمائي، بأنها ستبقى تتبع نفس النهج وستعمل بمهنية عالية إحتراماً لأصول المهنة.
وختم البيان: وأخيراً، اعتدنا أن لا نردّ على الإساءة والكذب، لكننا نردّ هذه المرة لأول وآخر مرة، احتراماً للرأي العام، بوجه الإفتراءات.
(شاشات)
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