حفيدة هيفا وهبي حديث الجمهور بجمالها... كبُرت وهكذا جلست في سيارة والدتها الفارهة (صورة)

نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، صورة لابنتها الكبيرة رهف، التي ظهرت وهي جالسة في سيارة والدتها الفارهة.

واللافت أنّها رهف كبُرت وأصبحت جميلة. فيما قالت والدتها تعليقا على صورتها "الزعيمة الكبيرة".