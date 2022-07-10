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المرأة

حفيدة هيفا وهبي حديث الجمهور بجمالها... كبُرت وهكذا جلست في سيارة والدتها الفارهة (صورة)

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:00
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نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، صورة لابنتها الكبيرة رهف، التي ظهرت وهي جالسة في سيارة والدتها الفارهة.
واللافت أنّها رهف كبُرت وأصبحت جميلة. فيما قالت والدتها تعليقا على صورتها "الزعيمة الكبيرة".
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