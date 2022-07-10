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المرأة

القهوة تؤذي جنينك.. توقفي فوراً عن تناولها

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:00
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توصلت دراسة أجراها علماء يابانيون من جامعة "هوكايدو" الى نتيجة مهمة للحوامل، تفيد بأن شرب القهوة أثناء الحمل، حتى باعتدال، يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على الحبو أو المشي في عمر عام واحد.

ونشرت مجلة "Early Human Development" العلمية الدراسة التي حلل فيها الفريق بيانات من 87106 أمهات في دراسة أجريت على مستوى البلاد في اليابان. ودرس الخبراء تواتر تناول النساء للكافيين أثناء الحمل، وكذلك المهارات الحركية للطفل في سن السادسة والثانية عشر.
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أظهر التحليل أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يستهلكن أكثر من 300 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة سريعة التحضير، لديهم مخاطر منخفضة لتأخر النمو الحركي عند بلوغهم ستة أشهر، ولكن في عمر 12 شهرًا زاد هذا المعدل بشكل كبير. وكان أعلى بنسبة 1.11 مرة.

ويعتقد الباحثون أن البيانات التي تم الحصول عليها حول النمو الحركي للأطفال البالغين من العمر ستة أشهر يجب تفسيرها بحذر، لأنه في هذا العمر يكون تقييم المهارات الحركية للطفل أكثر صعوبة.

الى ذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن "الآثار الضارة للنمو لاستخدام الأم الكافيين أثناء الحمل نادراً ما لوحظت في عمر ستة أشهر وأن هناك ارتباطًا في الحد من مخاطر تأخر النمو، ومع ذلك، في عمر 12 شهرا، اختفت جميع الجمعيات ذات المخاطر المنخفضة التي شوهدت في عمر ستة أشهر".

رغم أن سبب هذا الارتباطبين القهوة والحمل لم يتضح بعد، الا أن العلماء يألون بأن تشجع النتائج النساء الحوامل على الحد من تناول الكافيين.
المصدر: لها
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