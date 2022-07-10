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المرأة

5 طرق لتعزيز علاقتك الزوجية في العيد

Lebanon 24
10-07-2022 | 16:00
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على الرغم من أن مواسم الأعياد تشمل بعض التوتر نتيجة ازدحام الجداول والمصروفات الزائدة، لكنها تفيض بالروحانيات والسعادة، وهو ما يجب عليكِ استغلاله لتوطيد علاقتك بزوجك. وفي ما يلي 5 طرق لتعزيز علاقتك الزوجية في العيد.
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1- اهتمي بمظهرك
اهتمي بالعناية ببشرتك وشعرك، واختاري ملابس جميلة، وعطراً مثيراً، واستقبلي زوجك في العيد بأجمل مظهر، فمظهرك وجمالك أول ما يجذبه إليكِ، ويظهر اهتمامك به.
2- تحلي باللطف
بعد المظهر الجميل، اسحري زوجك بكلمات المغازلة والمجاملات الرقيقة، وتحلي باللطف، فابتسمي في وجهه، وحافظي على نبرة صوت ناعمة ورقيقة، حتى يحب التحدث إليكِ والجلوس معكِ.
3- هيئي المنزل للاسترخاء والرومانسية
الرومانسية تتعارض مع الفوضى والضوضاء، لذا هيئي المنزل للاسترخاء والرومانسية عبر تنظيفه وترتيبه، يمكنكِ إجراء بعض التغييرات أو إضافة ديكورات جديدة تشعركما بالتغيير، اختاري مفروشات جديدة وناعمة، استخدمي معطر جو رقيق، أشعلي الشموع الرومانسية ذات الرائحة الجذابة، كما يمكنكِ تشغيل موسيقى هادئة لبث المزيد من الرومانسية في المنزل. اجعلي منزلكِ مكاناً لا يرغب زوجك في مغادرته.
4- اهتمي بقائمة الطعام
كما قالوا قديماً: "الطريق لقلب الرجل؛ معدته"، لذا اهتمي بقائمة الطعام، واختاري الأصناف التي يحبها زوجك والتي تشعره بالاهتمام والتقدير، ويُفضل اختيار أصناف طعام تعزز الرغبة الجنسية مثل المأكولات البحرية.
مائدة الطعام أيضاً يمكن أن تكون مفتاحاً لقلب زوجك عبر إعداد وليمة لعائلته، واستقبالهم بكرم وحسن الضيافة، فإكرام عائلة زوجك يعزز علاقتك به، ويشعره بالاحترام والتقدير والحب.
5- اهتمي بالعلاقة الحميمة
العلاقة الحميمة طريقة مهمة للتعبير عن الحب والرومانسية لدى الرجال، لذا اهتمي بالعلاقة الحميمة عبر البحث عن طرق لتجديدها وتحسينها، واحرصي على ارتداء ملابس ناعمة ومثيرة، وعطر مثير يفضله زوجك، وتحدثي معه عن أفضل الطرق التي تسعدكما وتجعل وقتكما الخاص أفضل، ما ينعكس على حياتكما الزوجية عموماً.
المصدر: نواعم
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