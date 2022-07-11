وفاة والد إعلامية شهيرة... ودعته بكلمات مؤثرة! (فيديو)

توفي والد قطب الإعلام "أوبرا وينفري"؛ "فيرنون وينفري"- الذي كان حلاقاً ورجل أعمال في ناشفيل- عن عمر 88 عاماً، وذلك يوم الجمعة بعد معاناته من مرض السرطان. وقد نشرت "أوبرا"، 68 عاماً، تحية لوالدها بحسب موقع People.

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كتبت "أوبرا" في التسمية التوضيحية لفيديو والدها عبر حسابها الخاص بإنستغرام: "فيرنون وينفري 1933-2022". وكتبت في التعليق على الفيديو: "قبل أقل من أسبوع، كرمنا والدي في فناء منزله الخلفي. حيَّاه صديقي وينتلي فيبس بأغنية. شعر بالحب واستمتع بها حتى لم يعد قادراً على الكلام". وتابعت: "بالأمس مع العائلة المحيطة بسريره كان لي الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي، يأخذ أنفاسه الأخيرة". وأنهت التعليق: "هذا السلام لا يزال باقياً. كل شيء على ما يرام. شكراً لصلواتكم وأفكاركم الجيدة".