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فيديو
وفاة والد إعلامية شهيرة... ودعته بكلمات مؤثرة! (فيديو)
Lebanon 24
11-07-2022
|
11:00
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توفي والد قطب الإعلام "أوبرا وينفري"؛ "فيرنون وينفري"- الذي كان حلاقاً ورجل أعمال في ناشفيل- عن عمر 88 عاماً، وذلك يوم الجمعة بعد معاناته من مرض السرطان. وقد نشرت "أوبرا"، 68 عاماً، تحية لوالدها بحسب موقع People.
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كتبت "أوبرا" في التسمية التوضيحية لفيديو والدها عبر حسابها الخاص بإنستغرام: "فيرنون وينفري 1933-2022". وكتبت في التعليق على الفيديو: "قبل أقل من أسبوع، كرمنا والدي في فناء منزله الخلفي. حيَّاه صديقي وينتلي فيبس بأغنية. شعر بالحب واستمتع بها حتى لم يعد قادراً على الكلام". وتابعت: "بالأمس مع العائلة المحيطة بسريره كان لي الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي، يأخذ أنفاسه الأخيرة". وأنهت التعليق: "هذا السلام لا يزال باقياً. كل شيء على ما يرام. شكراً لصلواتكم وأفكاركم الجيدة".
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A post shared by Oprah (@oprah)
المرأة
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