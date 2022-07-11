Advertisement

المرأة

هل خلعت حلا شيحة الحجاب من جديد؟ صورة تثير الجدل

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-970200-637931199073842030.jpg
Doc-P-970200-637931199073842030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت معايدة الفنانة المعتزلة حلا شيحة، لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بمناسبة عيد الأضحى، في عودة الجدل حول خلعها الحجاب، والسبب هذه المرة "سوء فهم" حيث نشرت صورة لوالدها برفقة أولادها وفي مقدمتهم ابنتها الكبرى خديجة، التي صارت نسخة طبق الأصل من أمها وظهرت بدون غطاء الرأس.
Advertisement
 
 
حلا شيحة كعادتها في المناسبات السعيدة حرصت على معايدة جمهورها بنشر صورة لوالدها برفقة أولادها الأربعة "هنا وخديجة وأحمد وعائشة" من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب.
 
وتلقت حلا مئات الاستفسارات حول سبب ظهورها بدون غطاء الرأس والمقصودة هي ابنتها الكبرى خديجة، وإنقاذاً للموقف ومنعاً لتداول الشائعات حولها، قامت حلا بحذف المنشور بالكامل.
 
(سيدتي)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:53 | 2022-07-11
04:00 | 2022-07-11
03:00 | 2022-07-11
02:00 | 2022-07-11
16:00 | 2022-07-10
14:00 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website