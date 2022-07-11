هل خلعت حلا شيحة الحجاب من جديد؟ صورة تثير الجدل

تسببت معايدة الفنانة المعتزلة حلا شيحة، لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بمناسبة عيد الأضحى، في عودة الجدل حول خلعها الحجاب، والسبب هذه المرة "سوء فهم" حيث نشرت صورة لوالدها برفقة أولادها وفي مقدمتهم ابنتها الكبرى خديجة، التي صارت نسخة طبق الأصل من أمها وظهرت بدون غطاء الرأس.

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حلا شيحة كعادتها في المناسبات السعيدة حرصت على معايدة جمهورها بنشر صورة لوالدها برفقة أولادها الأربعة "هنا وخديجة وأحمد وعائشة" من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب.

وتلقت حلا مئات الاستفسارات حول سبب ظهورها بدون غطاء الرأس والمقصودة هي ابنتها الكبرى خديجة، وإنقاذاً للموقف ومنعاً لتداول الشائعات حولها، قامت حلا بحذف المنشور بالكامل.

(سيدتي)