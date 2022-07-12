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المرأة

ظهرت بفستان زهري مكشوف.. ميريام فارس تتعرّض للانتقادات ومتابعون: "كأنك مش لابسة!" (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2022 | 00:28
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أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا بمناسبة عيد الأضحى في أحد فنادق بيروت.

 

وغنت ورقصت ميريام على أشهر أغانيها. ولفتت الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الزهري من دون أكمام ويتميز بفتحة طويلة عند الجانب ما عرضها للكثر من الانتقادات.

 

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واعتبر بعض المتابعين ان فستان ميريام غير لائق للمناسبة، ومن بين التعليقات: "عفكرة كأنك مش لابسة"، "باقي شوي تتحول بيونسي"، "شو هاد ميو وكاش"، في حين أشاد البعض الآخر بإطلالة واصفين ميريام بمارلين مونرو.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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