هل تتجه سينتيا خليفة للغناء؟ (فيديو)

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كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن امتلاكها موهبة موسيقية إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج.وحلت سينتيا خليفة ضيفة مع المطرب محمد شاهين على برنامج "مساء dmc" من تقديم إنجي القاضي، وتحدثت عن حبها للموسيقى وشغفها الكبير تجاهها.وقالت: "أنا عايشة مع المزيكا، بصحى مع المزيكا وبنام مع المزيكا وبحب الغنا من وأنا صغيرة، بس عمري ما فكرت إني أعمل مسيرة في الغناء فقط، ودخلت التمثيل وأنا صغيرة".وأضافت سينتيا خليفة ردا على سؤال حول إمكانية مشاركتها محمد شاهين في أغنية: "دي حاجة تشرفني، لكن أنا خايفة"، مشيرة إلى أنها تجيد عزف الجيتار، لكنها تفضل الغناء.وتفاجأت سينتيا حين طلبت منها إنجي القاضي الغناء، لترد بشكل عفوي: "يا لهوي؟ دلوقتي؟"، وحاولت التهرب من الفكرة، لكن "القاضي" صممت على طلبها، لتوافق بعد أن وعدها محمد شاهين بمشاركتها الغناء.