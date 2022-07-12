29
o
بيروت
38
o
طرابلس
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فيديو
هل تتجه سينتيا خليفة للغناء؟ (فيديو)
Lebanon 24
12-07-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن امتلاكها موهبة موسيقية إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج.
وحلت سينتيا خليفة ضيفة مع المطرب محمد شاهين على برنامج "مساء dmc" من تقديم إنجي القاضي، وتحدثت عن حبها للموسيقى وشغفها الكبير تجاهها.
Advertisement
وقالت: "أنا عايشة مع المزيكا، بصحى مع المزيكا وبنام مع المزيكا وبحب الغنا من وأنا صغيرة، بس عمري ما فكرت إني أعمل مسيرة في الغناء فقط، ودخلت التمثيل وأنا صغيرة".
وأضافت سينتيا خليفة ردا على سؤال حول إمكانية مشاركتها محمد شاهين في أغنية: "دي حاجة تشرفني، لكن أنا خايفة"، مشيرة إلى أنها تجيد عزف الجيتار، لكنها تفضل الغناء.
وتفاجأت سينتيا حين طلبت منها إنجي القاضي الغناء، لترد بشكل عفوي: "يا لهوي؟ دلوقتي؟"، وحاولت التهرب من الفكرة، لكن "القاضي" صممت على طلبها، لتوافق بعد أن وعدها محمد شاهين بمشاركتها الغناء.
المرأة
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
13:26 | 2022-07-11
11/07/2022 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
15:21 | 2022-07-11
11/07/2022 03:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
16:00 | 2022-07-11
11/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
12:00 | 2022-07-11
11/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
01:45 | 2022-07-12
12/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2022-07-12
ما حقيقة انفصال يسرا عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج؟
04:18 | 2022-07-12
جويل مردينيان "مصيفة" في فرنسا.. ظهرت على متن يخت بمايوه مُثير! (صور)
02:19 | 2022-07-12
ببكيني مُثير فنانة ومذيعة لبنانية تستمتع بإجازة الأضحى على البحر.. ونحافتها تُثير قلق المتابعين (صور)
00:28 | 2022-07-12
ظهرت بفستان زهري مكشوف.. ميريام فارس تتعرّض للانتقادات ومتابعون: "كأنك مش لابسة!" (فيديو)
16:00 | 2022-07-11
التفاؤل يجعلكِ أماً أفضل.. وإليكِ الأسباب
14:00 | 2022-07-11
إبنة ريا أبي راشد كبُرت وتخطف الأنظار بعفويتها (فيديو)
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)
08:00 | 2022-07-12
12/07/2022 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
12/07/2022 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
12/07/2022 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact