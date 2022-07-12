Advertisement

المرأة

كيف ردّت ديما الشربيني على اتهامها بـ"خطف رجل متزوج"؟!

Lebanon 24
12-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-970571-637932255979560806.jpg
Doc-P-970571-637932255979560806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت الفنانة دينا الشربيني للكثير من التعليقات القاسية بسبب إطلالتها الصيفية الجريئة أثناء تواجدها مع أصدقائها في الساحل الشمالي.

وبدأت التعليقات بعد إنتشار صورتها مع الفنان محمد رمضان خلال أيام عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، وظهرت فيها وهي ترتدي حمالة صدر وتنورة بيضاء، الأمر الذي عرضها للإنتقاد من بعض متابعيها.
Advertisement

وردّت بصراحة على اتهامها بخطف رجل متزوج من عائلته قائلة: "مش على راسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب هذا الموضوع".
 
 
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-12
05:00 | 2022-07-12
04:18 | 2022-07-12
02:19 | 2022-07-12
00:28 | 2022-07-12
16:00 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website