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المرأة
كيف ردّت ديما الشربيني على اتهامها بـ"خطف رجل متزوج"؟!
Lebanon 24
12-07-2022
|
11:00
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تعرضت الفنانة دينا الشربيني للكثير من التعليقات القاسية بسبب إطلالتها الصيفية الجريئة أثناء تواجدها مع أصدقائها في الساحل الشمالي.
وبدأت التعليقات بعد إنتشار صورتها مع الفنان محمد رمضان خلال أيام عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، وظهرت فيها وهي ترتدي حمالة صدر وتنورة بيضاء، الأمر الذي عرضها للإنتقاد من بعض متابعيها.
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وردّت بصراحة على اتهامها بخطف رجل متزوج من عائلته قائلة: "مش على راسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب هذا الموضوع".
(لها)
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