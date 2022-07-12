فنانة تكشف عن سبب غيابها لسنوات طويلة... ماذا قالت؟

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت المطربة الشعبية هدى الى عالم الغناء من خلال الظهور في برنامج "مساء dmc" لتكشف عن سبب اختفائها طوال الفترة الماضية وعن أعمالها المقبلة.



وقالت هدى: "كانت أول فترة غياب هي عند زواجي ثم إنجابي وانفصالي عن زوجي، وأنّ حظّها كان سيئاً مع المنتجين".

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(لها)



