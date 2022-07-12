29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أثارت الجدل مجدداً.. حلا شيحة تنشر صورة ثم تحذفها
Lebanon 24
12-07-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الجدل مجددا بعدما نشرت صورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتقوم لاحقاً بحذفها.
ونشرت شيحة صورة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وأبنائها الأربعة في ثاني أيام عيد الأضحى عبر حسابها في "انستغرام"، حيث ظهرت فيها ابنتها الكبرى التي تشبهها في الملامح دون حجاب.
Advertisement
وكتبت النجمة المصرية: "عيد مبارك وإجازة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب، وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب".
إلى ذلك، تعرضت الفنانة المعتزلة لانتقادات شديدة بعدما ظن المنتقدون أنها خلعت الحجاب من جديد.
كذلك، تسببت الصورة في إطلاق الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود، بسبب تفسير البعض أن خلع الحجاب بسبب الانفصال.
ولم تعلق حلا شيحة على تلك الانتقادات أو الشائعات، لكنها اكتفت بحذف الصورة.
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
12:15 | 2022-07-12
12/07/2022 12:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
01:45 | 2022-07-12
12/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافها مع سيرين عبد النور.. ماغي بو غصن بلوك جديد وتستمتع بوقتها مع زوجها! (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد خلافها مع سيرين عبد النور.. ماغي بو غصن بلوك جديد وتستمتع بوقتها مع زوجها! (صور وفيديو)
01:30 | 2022-07-12
12/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي قصة ورقة المليون ليرة؟
Lebanon 24
ما هي قصة ورقة المليون ليرة؟
06:15 | 2022-07-12
12/07/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"
Lebanon 24
بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"
04:30 | 2022-07-12
12/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-07-12
فنانة تكشف عن سبب غيابها لسنوات طويلة... ماذا قالت؟
11:00 | 2022-07-12
كيف ردّت ديما الشربيني على اتهامها بـ"خطف رجل متزوج"؟!
08:00 | 2022-07-12
هل تتجه سينتيا خليفة للغناء؟ (فيديو)
05:00 | 2022-07-12
ما حقيقة انفصال يسرا عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج؟
04:18 | 2022-07-12
جويل مردينيان "مصيفة" في فرنسا.. ظهرت على متن يخت بمايوه مُثير! (صور)
02:19 | 2022-07-12
ببكيني مُثير فنانة ومذيعة لبنانية تستمتع بإجازة الأضحى على البحر.. ونحافتها تُثير قلق المتابعين (صور)
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
13/07/2022 00:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
13/07/2022 00:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
13/07/2022 00:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact