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المرأة

أثارت الجدل مجدداً.. حلا شيحة تنشر صورة ثم تحذفها

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:00
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أثارت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الجدل مجددا بعدما نشرت صورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتقوم لاحقاً بحذفها.

ونشرت شيحة صورة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وأبنائها الأربعة في ثاني أيام عيد الأضحى عبر حسابها في "انستغرام"، حيث ظهرت فيها ابنتها الكبرى التي تشبهها في الملامح دون حجاب.
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وكتبت النجمة المصرية: "عيد مبارك وإجازة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب، وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب".

إلى ذلك، تعرضت الفنانة المعتزلة لانتقادات شديدة بعدما ظن المنتقدون أنها خلعت الحجاب من جديد.

كذلك، تسببت الصورة في إطلاق الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود، بسبب تفسير البعض أن خلع الحجاب بسبب الانفصال.

ولم تعلق حلا شيحة على تلك الانتقادات أو الشائعات، لكنها اكتفت بحذف الصورة.
 
أحمد شيحة مع أبناء الفنانة حلا الأربعة - صورة نشرتها حلا شيحة ثم حذفتها عبر انستغرام


(العربية)
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